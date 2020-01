La ex chica reality, Melissa Loza, sacó las garras por su hija Flavia Ramos, quien ha sido acusada en redes sociales de promocionar la venta de imágenes y grabaciones de chicas desnudas.

Recordemos que todo comenzó cuando el exconductor de Latina, Rodrigo González, publicó en su Instagram esta noticia.

La popular ‘Diosa’ no dudó en salir al frente para defender la honorabilidad de su hija.

“Lamentablemente años atrás fui víctima de hackers, quienes dañaron mi imagen con publicaciones falsas, engañando a mis seguidores. Pasé por eso durante más de dos años. Esa persona ya no utiliza mi imagen, pero sí la de mi hija, y también fue denunciado públicamente. Utiliza fotos antiguas privadas”, expresó Melissa.

“Es una pena muy grande, pero en su debido momento me encargué de viralizar todo para que no se dejen engañar, ya que mucha gente se llega a confundir y hasta es estafada. Mi hija no tiene redes sociales públicas. Niego conocer a la persona que está detrás de esas redes”, enfatizó.