¿Melissa Loza tomará acciones legales contra el programa 'Magaly tv, la firme'? (VÍDEO)

Melissa Loza ha pasado por una de las etapas más dolorosas de su vida. En marzo, su pareja, Juan Diego Álvarez, fue acusado por microcomercialización de droga. A su vez, Pedro Barandiarán aseguró que fue pareja de este último. Tras estos hechos, la popular “Diosa” indicó que la verdad salió a la luz, y que continuará hasta hacer justicia por las difamaciones.

“La verdad, no quiero hablar mucho del tema. Fue una etapa muy dolorosa en mi vida. Se los digo como ser humano. Gracias a Dios, con la fortaleza que él me ha dado, y la de mi hija, estoy acá parada. Sigo para adelante, no voy a parar. La verdad es una sola y salió a la luz. Eso me da tranquilidad”, señaló Loza durante el desfile de la ONG Cambiando Vidas, que se llevó a cabo en el Hotel Meliá.

Además, la artista fue consultada por cómo fue expuesto el caso de su pareja en el programa “Magaly TV, la firme”. Loza indicó que tomará las acciones correspondientes. “Hay muchos protocolos periodísticos que se han roto, que no han estado bien. Uno tiene que pensar antes de sindicar, de hacer el daño que han hecho, pero lamentablemente ya está hecho, es un daño irreparable y se lo dejo en manos de Dios. Ya estoy tomando las acciones debidas, no estoy de brazos cruzados para nada, en ese camino estoy, avanzando, eso tiene un proceso, un tiempo, y vamos para adelante",sostuvo.

Matrimonio

Por otro lado, la también conductora fue consultada sobre el anillo de compromiso que llevaba en uno de sus dedos. La artista, entre risas, no descartó este siguiente paso en su vida sentimental. “Solo Dios sabe (si me caso). Estoy tranquila, ha pasado la tormenta. ¿Si la boda sería este año? (risas); yo no he dicho eso, pero sería algo lindo. Cuando hay amor, es lo que sigue”, continuó Loza sobre su relación con Álvarez.

Proyectos

De momento, la ex “chica reality” aclaró que le ha puesto fin a su carrera dentro de estos formatos de competencia. Ahora está enfocada en sus proyectos personales. “Esa etapa ya la cerré. Fue parte de mi vida. Guardo los mejores recuerdos, los más bonitos. Fue una etapa de deporte, motivación”, sentenció.

HAY MÁS...