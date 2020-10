El reciente triunfo de Isabel Acevedo en el reality de baile “Divas” en “Esto es Guerra”, ha sacado más que chispas. Y es que Melissa Loza estuvo como invitada especial en “En boca de todos” y no dudó en comentar sobre este acontecimiento.

La popular ‘Diosa’ estuvo frente a frente con la bicampeona de baile y aprovechó para lanzar este fuerte comentario. “Carloncho, no me parece que digas (que Isabel Acevedo) ha arrasado con todas las guerreras. No me parece porque todas tienen su talento. Es mi opinión, aparte yo no estaba ahí tampoco”, expresó.

Tras estas fuertes declaraciones, la popular ‘Chabelita’ quiso demostrar en la cancha y con acciones por qué se coronó como la campeona de ‘Divas’.

Recordemos que Loza posee un gran talento para el baile y el enfrentamiento podría haber estado mucho más reñido. Lo cierto es que Isabel lo dejó todo en la pista de baile.

Esto es Guerra: Isabel Acevedo recibió el saludo de todas la finalistas de Divas. (En Boca de Todos)