Melissa Paredes viene marcando con un check azul sus más grandes anhelos en la vida. Ganó un concurso de modelaje, tuvo protagónicos en una ficción, incursionó en el canto, se realizó como madre, está felizmente casada, y desde mañana asume un reto más grande: compartir la conducción de un magazín, junto a Ethel Pozo y Janet Barboza y a un misterioso cuarto integrante.

-Empezaste en el modelaje, después te vimos actuando y cantando, y ahora te vamos a ver como conductora en “América Hoy”.

Siento que soy una persona muy afortunada, doy gracias a Dios todos los días por lo que me pasa. Yo vengo de abajo, soy de Ventanilla, nunca me imaginé estar donde estoy el día de hoy, y estoy muy agradecida por esas oportunidades que me da la vida.

-¿Sabías que llegarías a la conducción?

Definitivamente, uno no se lo espera, pero siempre trabajamos por esto. Cada paso que he dado, desde que estuve en “cachuelitos” anfitrionando, luego en Miss Perú y lo gané, después pasó lo que todos ya saben, y luego estuve en programas concurso, siempre dándome a notar, porque así es el mundo de la televisión.

-Y también llegó la actuación…

Yo creo que todas las oportunidades que Dios nos da las he sabido aprovechar de una manera muy bonita, y me ha acercado más a mi público.

¿Dijiste que la meta es convertirte en la próxima Gisela Valcárcel?

¡La valla es muy alta! Para mí es un gran referente de la televisión, creo que es la reina y todas anhelamos eso.

-A inicios del 2020 te tocó estar alejada de tu esposo, él jugaba en México, y ahora otra vez están alejados aunque ahora más cerca, en Trujillo...

Yo no sé qué pasa, la vida me está poniendo pruebas en el camino, no entiendo, lo juro. Es como un “déjà vu”, cuando dijeron cuarentena otra vez y mi esposo por allá y yo por acá, y yo me dije: “vuelve a pasar lo mismo”, pero a mal tiempo buena cara.

-¿Cuál es el secreto?

Estamos con toda la actitud de seguir adelante, de seguir amándonos a pesar de la distancia, de seguir cuidando a nuestra hija. Definitivamente no es lo ideal, ni lo mejor, pero nada es fácil, quién dijo que las cosas buenas eran fáciles.

-¿Entonces no hay problemas en el “paraíso”?

Mucho especularon, preguntaban por qué no subía fotos o historias con él, y era porque él estaba en Trujillo y yo acá en Lima. Con tantas cosas que sucedían no pude explicar que se había ido a trabajar, pero seguíamos juntos y estábamos bien.

-Aunque estén alejados, ¿asumo que han hablado de incrementar la familia?

No te voy a negar que me encantaría tener otro bebé más, es un sueño de ambos, tener dos, pero vamos a ver qué pasa, porque ahora es más difícil que él venga o que yo vaya, y tendríamos que estar juntos para empezar. Pero sí es algo que nos ilusiona mucho, que nos hace palpitar el corazón.

-¿Niño o niña?

En cuanto al sexo del bebé, creo que lo que Dios quiera, y ahí sí me gustaría “cerrar la fábrica”, porque me gusta planificar mucho y ser consciente de todos los gastos, yo creo que con dos hijos estaría bien. Pensar en un tercero sería más complicado, aunque no imposible.

-Retomaste las grabaciones de la novela “Dos hermanas”, ¿pensaste que no se continuaría o que se tendría que postergar más?

Muy felices por retomar “Dos hermanas”. Definitivamente, era algo que teníamos planeado para este 2021, no sabíamos cuándo pero apenas nos dieron la noticia fue increíble retomar la novela para que llegue a todos sus hogares.

-Ahora que muchas figuras han vuelto a un reality, ¿tú volverías o es una etapa que ya quemaste?

Yo no descarto nada en esta vida, porque uno nunca sabe. Estoy feliz donde estoy; y donde me toque estar mañana será bien recibido. Las oportunidades uno las agarra cuando tiene que agarrarlas, esto es televisión, es lo que nos gusta, lo que nos apasiona.

