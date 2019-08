Luego que Melissa Paredes asegurara que Milett Figueroa no es su amiga, sino una compañera de trabajo, ya que son personas muy diferentes: "yo estoy casada, tengo una hija, no soy una sex symbol", sostuvo la popular protagonista de 'Ojitos Hechiceros'.

Al ver estas declaraciones, Milett Figueroa atinó a decir que, ciertamente, son solo compañeras de trabajo. “Es mi compañera de trabajo, a quien considero mucho, claro que sí. Estoy dispuesta a apoyarla en todo lo que necesite y nos llevamos súper bien en el musical”, declaró para ‘En boca de todos’.

Asimismo, la modelo sostuvo que no son amigas porque no salen juntas, pero que estima a su compañera "Pechuga". "No es que no somos amigas, solo que no paramos juntas. Yo estimo mucho a mi compañera 'Pechuga' y la quiero mucho. No tengo nada más que decir. Yo no estoy buscando amigos todo el día, tampoco", agregó.

Sobre el cumpleaños de Melissa Paredes, Milett Figueroa indicó que “no todo el mundo invita a todo el mundo a su cumpleaños”.