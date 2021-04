La conductora de “América Hoy”, Melissa Paredes, contó al lujo y al detalle cómo Ethel Pozo conoció a su nuevo galán.

Según Melissa Paredes, estaba en grabación, cuando de pronto alguien le preguntó si conocía a Ethel Pozo.

“Un día estaba en grabaciones hablando de Ethel y de Janeth y me preguntan si conocía a Ethel. Luego me dice: Es bien linda ella y le dije ah sí es linda”.

En medio de la desesperación de Ethel Pozo, Melissa Paredes, recordó que fue él quien le volvió a preguntar por la hija de Gisela Valcárcel.

“Después se me acercó otra vez y me dijo: ¿Cómo es ella? Y ahí sí se me prendieron todas las alarmas y dije: acá hay algo”.

Al ver el interés de esta persona, Melissa Paredes le habría propuesto preséntasela: “Le pregunté: ¿Quieres conocerla? El interés vino de él que te presentara”.

