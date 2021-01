Las conductoras de América Hoy, Ethel Pozo, Melissa Paredes y Janet Barboza, se reunieron en el set de América Televisión, en Santa Beatriz, para grabar la última promoción del programa, a puertas del estreno de la tercera temporada.

Melissa Paredes reveló que no lo pensó dos veces cuando recibió la propuesta de integrar el magazine, pese a que eso significaba estar alejada de su esposo, Rodrigo “gato” Cuba. Como se sabe, el futbolista Rodrigo Cuba fue fichado en el Club César Vallejo de Trujillo.

“Me llamaron justo cuando estaba de vacaciones con mi familia en Estados Unidos, y cuando me dijeron que tenía esta propuesta casi me desmayo, no lo podía creer; no lo podía creer porque, definitivamente, el año pasado fue un año de para total y era extraño que, de pronto, reciba llamadas, y en una dije, ‘sí, vamos con todo’, y aquí estamos”, sostuvo la modelo.

Agregó que le dio más peso a sus prioridades como mujer.

“Está super contento, lo único malo es que ya no nos vamos a vivir a Trujillo, porque los planes eran que yo acababa de grabar y me iba a vivir para allá con él y con la bebe, pero por esta gran oportunidad que es para mí y para mi carrera, ‘El Gato’ tiene que esperar. Bueno, iremos cuando se pueda, pero las prioridades cambian, uno tiene que crecer como persona, como mujer, y él cree en mis sueños, me apoya, así que estoy feliz”.

Por su parte, Ethel Pozo comentó: “Se viene todo nuevo porque con una integrante nueva el programa también tiene otro giro, otra energía”

En tanto Janet Barboza resaltó que “el público necesita que le hablen las cosas como son, sin favoritismos, pero sin odios, el espectáculo tiene que ser saludable y tiene que ser para entretener”.

TE PUEDE INTERESAR