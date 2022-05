Las últimas declaraciones que dio Melissa Paredes sobre su exesposo, Rodrigo Cuba, han causado bastante polémica en la farándula local. Y es que al respecto, Magaly Medina no creyó en las palabras de la modelo, quien sigue afirmando hasta el día de hoy que no le fue infiel a su entonces pareja con el bailarín Anthony Aranda.

“Ya se le pasó la vergüenza, ya se le pasó el roche, ya se le pasó el escándalo a Melissa Paredes. Ahora no se cansa de repetir que la historia que ha trabajado en su cabeza y ahora trata de convencernos que jamás le fue infiel al ‘Gato’”, comenzó diciendo la conductora.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ señaló que el futbolista no iba a soportar que Melissa le fuera infiel y no divorciarse. “Es una exageración, me suena mal, hay que aceptar lo que se hizo. El Gato le traía un ramo de rosas siempre. ¿Acaso el Gato iba a vivir en la hipocresía bajo el mismo techo? ¿Quién te va a creer Melissa? Por favor. El dolor del Gato traspasaba el vidrio”, le preguntó.

Ante las declaraciones de la exreina de belleza sobre que en su terminada relación no hubo víctimas, sino dos culpables; la figura de ATV le dio la razón pero afirmó que “lo que pasa es que al ‘Gato’ no lo vimos chapando con nadie, a ti sí”.

