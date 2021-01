La actriz Melissa Paredes sorprendió a propios y extraños al mostrar su rostro sin filtros ni pestañas postizas en un video publicado en Instagram.

Todo ocurrió cuando un seguidor le preguntó si utilizaba extensiones de pestañas o, en su defecto, una máscara de pestañas.

La esposa de Rodrigo Cuba aprovechó en aclarar que no utiliza extensiones de pestañas.

“No, no tengo extensiones, son mis pestañas, pero me compré una nueva máscara de pestañas en Sephora (tienda de cosméticos en Estados Unidos) [...] y me encantó”, explicó Melissa Paredes.

La protagonista de “Ojitos Hechiceros” también contó que se hizo microblading en las cejas.

“Me hice microblading, en diciembre me hice mi primera sesión, ni bien llegué de Estados Unidos me hice el segundo retoque, por eso se nota mucho, pero la otra semana ya no se notará así”, reveló Melissa Paredes.

Foto: Instagram Melissa Paredes

