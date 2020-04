La modelo y actriz Melissa Paredes se pronunció luego de que muchos la atacaran asegurando que ella había pedido ayuda económicamente al gobierno en medio del coronavirus, cuando en realidad lo hizo solo para sus compañeros que no son protagonistas y hoy no tienen dinero.

“Quiero pensar que lo han tomado a mal porque estamos susceptibles, pues mucho estamos a flor de piel (..) Dí mi punto de vista y recalcar firmemente que yo no pedí para mí ni un solo sol, creo que muchas personas están malintencionadamente dejando ver eso”, dijo Melissa Paredes en un video que grabó y colgó en su Instagram por 24 horas.

La actriz especificó para quién estaba solicitando ayuda económica. “Yo no estaba pidiendo para mí, sino para mis compañeros, porque hay mucha gente que no son los protagonistas, sino los extras, a esa gente me refería yo”.

“Yo no quiero para mí ni para los que más tenemos, si así lo quieren ver ustedes. Hay muchos artistas, músicos, payasitos, animadoras infantiles y no quiero imaginarme lo que es para ellos no tener shows y no llevar ni un sol a su casa”, agregó, mostrándose muy susceptible.

