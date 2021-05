La actriz y conductora de ‘América Hoy’, Melissa Paredes utilizó sus redes sociales para contarle a sus seguidores cómo vivió los truenos que despertaron a los limeños este lunes 24 de mayo.

A través de su cuenta de Instagram, la protagonista de ‘Dos Hermanas’ confesó con mucho nerviosismo todo lo que sintió durante la tormenta eléctrica que se desarrollo esta mañana.

“Nos levantamos en rayos… y ahora un sol que te mueres, no entiendo (…) no los he visto, solo los he escuchado. Primero dije ¡bomba! y no era una bomba, era un rayo”, dijo la también modelo.

Recordemos que esta mañana, se reportaron rayos, relámpagos y truenos en distintas parte de la capital, lo que generó pánico y temor en la ciudadanía.

En conversación con Canal N, Diego Rodríguez, vocero del Senamhi, confirmó que este fenómeno está asociado a “un sistema de mal tiempo que se ha estado desarrollando en el mar”.

“Es bastante inusual -el fenómeno-, tenemos bastante humedad que para la época no es común, pero si hace uno o dos años hemos tenido rayos y truenos”, señaló.

Fotos y videos: (Instagram/@melissapareds)

