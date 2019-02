Melissa Paredes revela que pasó por experiencia similar a la de Poly Ávila

La actriz Melissa Paredes confesó haber pasado por un experiencia similar a la de la modelo argentina Poly Ávila, quien contó haber sido drogada en un fiesta en el sur.

En una entrevista con Trome, Melissa Paredes contó que hace algún tiempo se sintió mal cuando estaba reunida con un grupo de personas.

“No he escuchado mucho sobre el tema (de Poly Ávila), pero recuerdo que, en una época, me sentí muy rara con un grupo de gente, pero gracias a Dios que no me pasó nada tampoco”, contó la actriz de la tenenovela 'Ojitos hechiceros'.

¿CUÁNDO PASÓ?

Melissa Paredes dijo que eso pasó cuando solía andar con gente del recordado programa Combate.

"Fue en la época que estaba soltera, hace unos tres o cuatro años. Me sentí muy rara, estaba con gente del medio, pedí que me ayuden y que me sacaran de ahí. Quizá fue alguien que no estaba bien de la cabeza", agregó Melissa Paredes en una entrevista.

NO HAY PRUEBA

Melissa Paredes dijo que no pudo probar si estaba drogada, pues no se hizo ninguna prueba. Por otro lado, se solidarizó con Poly Ávila y le brindó su poyo.

