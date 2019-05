Melissa Paredes se confiesa: "No tenía dinero para estudiar actuación"

Desde pequeña, Melissa Paredes siempre soñó con ser una gran actriz. A pesar de las dificultades que tuvo para cumplir ese anhelo, hoy la modelo y ex “chica reality” se va abriendo paso, poco a poco, en el mundo de la interpretación. Además, cuenta que con el tiempo aprendió a no dejarse amilanar y actualmente no le afectan las críticas.

Vas a interpretar a “Pechuga” en la obra “Pantaleón y las visitadoras”...Sí. Lo simpático es que en esta obra la verán totalmente diferente a lo que han visto antes, especialmente en el cine.

El actor siempre le pone al personaje su esencia. ¿Qué le estás poniendo de ti a “Pechuga”? Le estoy poniendo mucho de mí. El personaje es un mate de risa. Mucha gente que me ve a través de las pantallas no sabe que soy súper despistada; a veces me hablan y estoy en otra. Eso solo lo saben las personas de mi círculo, donde me muestro tal cual.

Dijiste que no te gustaba cantar, y paradójicamente cantaste en la telenovela “Ojitos Hechiceros” y lo harás también en “Pantaleón”... No, no me gusta cantar. Tengo ritmo, tengo oído; pero más adelante no me gustaría lanzarme de cantante. Es algo que jamás haría. Sin embargo, el teatro musical me encanta.

¿Recuerdas cómo eras de adolescente? No mucho, pero en esencia sigo siendo la misma. Soy una niña que juega a ser grande hasta el día de hoy. Siempre se me sale la niña interior, al menos cuando estoy con amigos.

¿Cuál fue tu primer trabajo? Trabajé en shows para niños cuando tenía 13 años. Siempre me gustó la parte artística; era lo que soñaba. Fue muy difícil, pero bonito.

¿En qué sentido fue difícil? Estar donde estoy ahora no ha sido fácil. He pasado por un montón de cosas, por un montón de trabajos. A veces uno no siempre tiene el trabajo que quiere exactamente, pero poco a poco y con esfuerzo se llega.

¿Alguna vez pensaste en tirar la toalla? No, nunca he tirado la toalla. Solo lo hice una vez que fue con el Miss Perú. De hecho, tantas críticas y tanto alboroto me hizo renunciar a la corona. Dije: “¿Por esta cosa me están molestando?”. Entonces lo dejé. Era una adolescente, era más rebelde; lo hice por arrebato.

¿Ahora te afectan las críticas? No. Estoy más madura y ya no me afectan. Las redes sociales se han convertido en una plataforma donde cualquiera puede criticar sobre cualquier tema, a veces sin saber.

Contabas que de pequeña soñabas con ser actriz, pero empezaste como modelo. ¿Por qué decidiste tomar este camino? El hecho de ser actriz me implicaba estudiar y, la verdad, no tenía los recursos. Por ese motivo, me metí a modelar, a los “realities” y poco a poco, cuando ya tuve el dinero, estudié actuación.

Muchos piensan que te eligieron en el casting de “Ojitos Hechiceros” por ser “chica reality”... Fue suerte, en realidad. Para mí, la palabra suerte significa Dios y la palabra Dios es bendición. Sinceramente yo no iba a ser “Estrella”, tenía otro personaje; pero de pronto decidieron que yo iba a ser la protagonista. Fue una bendición de Dios.

¿Hay alguna situación que te ha marcado en tu vida? Mi hija. Ella es un cambio radical que tuve. Creo que cuando nace un hijo, naces tú nuevamente; te cambia totalmente todo.

