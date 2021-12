La actriz Melissa Paredes compartió el hermoso momento que su hija protagonizó en Nochebuena, cuando Papa Noel visitó su departamento.

A través de Instagram Stories, Melissa Paredes contó que estaba preparando la cena navideña y que la pequeña Mía se había quedado dormida para disfrutar la Nochebuena.

Poco después, un hombre vestido de Papa Noel tocó la puerta y Mía abrió muy emocionada: “Hola Santa Claus, puedes pasar”, le dijo.

Papa Noel sorprendió a Mía con una bicicleta de color rosado, mientras que también se presentó con el regalo que la niña pidió para su mamá: chupetes y chicles.

“Si carita de felicidad por su chupete y su chicle para mamá”, escribió Melissa Paredes en el video.

Asimismo, la exesposa de Rodrigo Cuba contó que no tuvo tiempo de arreglarse para este emotivo momento: “Y Santa me agarró en modo limpieza, ni me arreglé”.

Cabe resaltar que, de acuerdo a la conciliación que firmaron, este año Melissa Paredes pasará Navidad con su hija, mientras que Rodrigo Cuba podrá estar con ella el 25 de diciembre y en Año Nuevo.

Foto: Instagram Melissa Paredes

Fuente: Instagram Melissa Paredes

