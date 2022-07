Celia Rodríguez, la madre de Melissa Paredes, decidió utilizar sus redes sociales para enviar un fuerte y claro mensaje a los distintos medios de comunicación y también a los detractores de su hija, luego de ser difundido el audio de la llamada donde la modelo presuntamente chantaje a Rodrigo Cuba.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la madre de la exconductora de ‘América Hoy’ pidió que respeten su privacidad, la de su familia y que dejen de exponer a su nieta Mía.

“Buenos días. Espero que respeten la privacidad de el tema de mi familia y dejen de sacar conjeturas sobre el caso ya manchado y bastante expuesto. Pido respeto. Gente mala y maliciosa, corrupta, ya no deben existir. Hagamos el cambio prensa escrita, prensa televisión y radio. Ya basta”, escribió Doña Celia mediante sus historias.

En ese sentido, luego se dirigió a los detractores de Melissa Paredes, pidiéndoles que guarden silencio sobre un tema tan complicado como lo es este.

“Y a todas que opinan de el tema para destruir más, no aportan, cállense. Respeten lo que han pedido las entidades de no meterse. No hacen caso. Increíble el morbo, lo malo vende... ¿Qué estamos haciendo como personas?”, finalizó.

