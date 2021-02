Melissa Paredes reveló que tras varios días de lucha, su tía murió por las complicaciones del COVID-19.

A través de Instagram, la actriz expresó su tristeza por la pérdida de su familiar el último domingo 14 de febrero. Según Melissa, su tía había mejorado en los últimos días.

“Me dijeron que partiste hace una hora y es tan difícil de creer. Hace unos días había mejoría pero con este virus desgraciado no se sabe”, escribió Melissa Paredes.

Asimismo, la esposa del “Gato” Cuba dijo estar muy triste por no poder despedirse de su tía ni acompañar a sus primos en este difícil momento.

“Es tan triste no poder acompañar tu cuerpo, no poder acompañar a tus hijos, no poder estar ahí para decirte adiós como te mereces. Te quiero tía! Te mando un beso al cielo! Aunque aún no lo pueda creer sé que estás al lado de Dios. Sé que estás en paz. Estoy sin palabras. Dios nos dé consuelo a toda la familia, sobre todo a tus hijos, nieto y hermanos”, se lee en la foto publicada por Melissa Paredes.

Foto: Instagram Melissa Paredes

VIDEOS RECOMENDADOS

Jota Benz lanza tema “2/14” para Angie Arizaga con imágenes inéditas de su relación

Jota Benz lanza tema "2/14" para Angie Arizaga con imágenes inéditas de su relación

TE PUEDE INTERESAR