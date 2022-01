¡Fuertes declaraciones! Melissa Paredes sorprendió a propios y extraños al aparecer como la nueva conductora temporal de “Mujeres al Mando”. Y es que recordemos que hasta hace unos meses, la modelo fue presentadora de “América Hoy”, de donde fue sacada por su ampay con Anthony Aranda.

Frente a ello, su ahora compañera de trabajo, Thais Casalino, no se quedó callada y se refirió a los desplantes que habría tenido las excompañeras de la modelo, Ethel Pozo y Janet Barboza.

“Creo que cada una de ellas (incluso Melissa), sabe la verdad, de cómo se dieron las cosas... Que ahora salgan a aclarar o decir si son o no amigas me parece de mal gusto y que está demás ¿Que digan que no se dijeron mas cosas por respeto? El público es el que siempre debe sacar sus propias conclusiones escuchando las dos versiones”, expresó la periodista.

Pese a que todo indicaría que Paredes se mantendrá en el canal 2, la popular ‘Rulitos’ declaró para un medio local, donde se defendió y aseguró que nunca fue su intención “atacar” a la modelo.

“Lo único que te puedo decir es que hay muchas cosas que nosotros no hemos dicho por respeto, es más, solo le hicimos unas preguntas. Habrá que escuchar lo que dice y, si es conveniente, responderemos punto por punto, pero nosotros actuamos con respeto”, dijo en ese entonces Barboza.

