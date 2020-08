La actriz peruana Melissa Paredes decidió mostrar el regalo que le hizo su esposo, el futbolista Rodrigo “El Gato” Cuba, luego de una semana de celebrar sus 30 años de edad.

Melissa Paredes no solo fue sorprendida con la reunión que le organizó su esposo en su día, sino que se lució con un regalo, algo que ella siempre había querido.

“No les enseñé nunca el regalo de cumpleaños que me hizo mi esposo. Miren lo que me regaló: Mi cava de vinos, soy tan despistada que ni siquiera les enseñé”, dijo Melissa Klug, compartiendo una serie de videos en su cuenta de Instagram y mostrando su regalo.

Según contó Melissa Paredes, pronto llenará su cava de vinos, pero por lo pronto solo tiene dos. “Siempre le he pedido, siempre he querido una cava de vinos y él me lo regaló. Solo tengo dos vinitos, pero prometo llenarlo”, añadió la actriz peruana.

Recordemos que Melissa Paredes celebró su cumpleaños el pasado 11 de agosto.

Melissa Paredes muestra el regalo que le hizo su esposo el “Gato” Cuba-ojo

