Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna se tomaron un momento para hablar sobre Melissa Paredes, quien está en el ojo de la tormenta por la denuncia interpuesta por el futbolista Rodrigo Cuba por supuesta extorsión y chantaje.

Las conductoras de televisión leyeron en vivo el comunicado que emitió Paredes luego que se hiciera público la denuncia de Rodrigo Cuba en su contra. Además, estuvieron enlazada con una abogada para que brinde sus apreciaciones sobre el polémico caso.

Tras escuchar a la especialista, Ethel Pozo lamentó que en esta pelea mediática se este exponiendo a la pequeña hija de Melissa Paredes, por ello, hizo una llamada para que el Ministerio de la Mujer intervenga.

Finalmente, la hija de Gisela Valcárcel y Janet Barboza se mostraron afectadas y dijeron que tocar estos polémicos temas les provoca migraña.

“Estoy tensa”, empezó Janet, preguntándole a Pozo qué le dio para tranquilizarse. “Es en serio, me revienta la cabeza, es migraña y le he dado una pastilla (a Janet). Soy emotiva, sufro de migraña y estoy.. hemos tomado dos pastillas”, explicó Ethel Pozo. “Ya no quiero tocar estos temas en televisión, me da migraña”, acotó la conductora de TV, resaltando que estaba hablando en serio.

Ethel Pozo dice que sufre de migraña por hablar de Melissa Paredes

VIDEO RECOMENDADO

‘América hoy’: el nuevo nombre del programa de Ethel Pozo, Renzo Schuller y Natalia Salas

Nuevo magazine de América TV se estrena el próximo miércoles.