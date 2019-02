El mensaje de Alexandra Méndez 'La Chama' a Poly Ávila: "¿Cuál es el show? ¿Te violaron?"

Poly Ávila se presentó en 'El valor de la verdad' para revelar más detalles de la noche en que presuntamente fue drogada en una fiesta en Asia. Entre las pruebas que la modelo entregó, se encuentra una conversación donde Alexandra Méndez 'la Chama' minimiza la denuncia de su amiga.

El chat entre 'la Chama' y Poly Ávila

'La Chama': "¿Cuál es el show? ¿Te violaron? ¿Te hicieron algo?"



Poly Ávila: "¿Qué te pasa Chama? ¿Estás loca?"

'La Chama': "¿Loca?"

Poly Ávila: "¿Tienen que violarme para que sea grave?"

Tras mostrar la conversación que tuvo con Alexandra Méndez, Poly Ávila reveló que en este chat no se encontraba Nicola Porcella. Este grupo habría sido el mismo donde la expareja de André Castañeda envió el texto: "preparen el M".

"Yo no iba a salir a mostrar estos chats porque hay gente que está involucrada que ni siquiera tenía que ver en la fiesta, pero cuando sacan el primer chat donde yo mando la broma del M, se ve que a nadie le importó si a mi me iba a perjudicar o algo y entregaron bien el chat para que lo pasen, porque en ese chat no está Nicola", dijo Poly Ávila en 'El valor de la verdad'.

HAY MÁS...