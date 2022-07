A pesar de que Luis Miguel ha procurado mantener, desde hace varios años, su vida privada en reserva, al parecer ahora ya no se preocupa si lo ven con alguien; toda vez que el amor habría tocado a su puerta. Si bien, a él se le relaciona con una misteriosa mujer, lejos de ocultarse, va a varios lugares con ella.

La persona que lo ha hecho volver a sonreír y cambiar notablemente su aspecto físico es Mercedes Villador, a quien no ha presentado de manera oficial, pero con la que tendría un romance. Debido a que todos buscan conocer quién es, te damos a conocer algunos datos.

Luis Miguel se ha caracterizado por haber enamorado a las más hermosas mujeres del medio (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

1. DATOS PERSONALES DE MERCEDES VILLADOR

Lugar de nacimiento: Misiones

Misiones Nacionalidad: Argentina

Argentina Edad: 42 años

42 años ¿Dónde radica? En México

En México Instagram: @mercedesvillador1

2. ¿QUÉ ES LA NUEVA NOVIA DE LUIS MIGUEL?

Mercedes Villador es modelo y nutricionista, por lo que está pendiente de llevar una vida saludable, además de tener una estricta rutina de ejercicios.

Ella le ha devuelto la sonrisa a Luis Miguel, quien bajó notablemente de peso (Foto: Mercedes Villador / Instagram)

3. ¿DESDE CUÁNDO SALDRÍA CON LUIS MIGUEL?

Lucía Miranda, viuda de su exmánager, señaló que la relación va por buen camino y que ambos habrían iniciado su noviazgo a fines de 2020.

4. CONVIVEN

Villador se habría mudado a Acapulco para estar más cerca del ‘Sol de México’, donde está conviviendo en una casa del intérprete de “La incondicional”.

La argentina le gusta escribir mensajes que inspiren a otras mujeres (Foto: Mercedes Villador / Instagram)

5. DIFERENCIA DE EDAD

El cantante es mayor que su novia por más de una década. Mientras que Luis Miguel tiene 52 años, ella cumplió 42.

6. MODELO

Ella no duda en presumir en sus redes sociales fotografías como modelo, en los que deja ver que tiene una gran figura.

7. FRASES QUE INSPIRAN

Asimismo, en algunas de sus publicaciones ha acompañado sus fotografías con mensajes de aliento. “Mujer, no te peines tanto, no te arregles demasiado, ni siquiera tacones necesitas. Tú estás a la altura de cualquiera. No es necesario usar tu mejor vestido, con que uses tu mejor sonrisa es más que suficiente y mucho mejor que cualquier maquillaje”, escribió.