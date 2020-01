El empresario Eddie Hidalgo, más conocido como ‘El Mero Loco’ no tuvo reparos en mostrar su malestar frente a la posibilidad de la boda entre su ex Susy Díaz y el empresario Walter Obregón.

Según el cevichero,la ex congresista debería elegirlo a él como su próximo esposo y no a Walter Obregón.

“El hombre que tiene que elegir para casarse soy yo, porque soy un hombre de su edad, soy su contemporáneo y además soy alguien que la quiere de verdad, Susita ya sabe, ya se lo he repetido más de 50 mil veces”, expresó el ‘Mero Loco’.

Asimismo, también dejó entrever que Walter Obregón solo estaría con Susy por un interés mediático.

“Sabe que soy un hombre que no le voy a pedir plata. Yo no me casaría con ella por interés como ya lo hicieron antes y como lo quieren hacer ahora”, afirmó.

Cabe recordar que hace unos días Susy Díaz contó que se encuentra a la espera que salga el divorcio de su matrimonio con Andy V.

“Todavía no sale mi divorcio (con Andy V), pero si no sale… podría darse un matrimonio simbólico”, manifestó.