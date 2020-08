Susy Díaz quedó en shock cuando vio a su expareja Eddy Hidalgo, mejor conocido como el “Mero Loco”, aparecer en su casa mientras ella grababa una nota para el programa “Magaly TV la firme”.

El popular “Mero Loco” acudió a la casa de La Molina de Susy Díaz para sorprenderla con rosas, peluches y hasta una serenata, pero todo terminó en escándalo.

No solo no hubo reconciliación, sino que Susy Díaz lanzó los peores insultos contra su expareja.

“Vete a la reconch******, devuélveme mi plata mie***. Jerry, cuida mi cartera, a ese le gusta robar carteras”, gritó Susy desde uno de los departamentos de su edificio.

Asimismo, la exvedette acusó al “Mero Loco” tener una deuda con ella: “Me has quitado mi plata, me has vivido, Caficho, vividor, fuera mie***. Vividor, caficho, me has quitado mi cartera, me debes 3000 soles. Vete a la mie*** ya hombre, no sirves para nada, no sirves ni para cac*** sirves. Ya vete de acá, vete, no te quiero”.

“Me das asco, me das asco, tengo ganas de arrojar. Vete a la mie***, cuentas claras, amistades largas”, expresó Susy Díaz.

Finalmente el “Mero Loco” no pudo hablar con Susy Díaz y se retiró de la propiedad.

