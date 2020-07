Susy Díaz comentó, hace días, que sufre por el alto costo de los recibos de luz que le están llegando a su domicilio, y que está pagando hasta tres veces más de lo que solía pagar. Esto le habría provocado problemas de salud, incluso, reveló que sufrió una parálisis facial, por lo que se encuentra medicada.

Así como van las cosas creo que en diciembre tendré que abonar como 10 mil soles. Me he tenido que ir a vivir a Huarmey de susto y para que Walter (su pareja) me cuide”, contó la excongresista de la República.

Al respecto, su expareja Eddy Hidalgo, conocido popularmente en el ambiente de la farándula como el ‘Mero Loco’, expresó su preocupación por la exvedette y le echó la culpa de sus males a Walter Obregón, actual novio de Susy.

“La pareja le haya hecho dar una cólera, pienso yo, porque ella jamás conmigo nunca tenido ni siquiera ni un derrame de un dedo, parálisis de un dedo, nada. Desde que está con este muchacho Walter Obregón solo veo problemas y problemas (en ella)”, comentó al programa ‘En Exclusiva’ de Panamericana TV.

Luego indicó que a él también le han llegado recibos altos de luz, pero que pone el pecho. Además, le mandó su chiquita a la mamá de Flor Polo.

“Cómo se va a preocupar Susy por un recibo de luz. Yo desde la pandemia pago 1000 soles de luz. Yo que no tengo plata para pagar, ay Susy Díaz por favor, a su edad, preocupándose por el dinero”.

