Tras publicar en su cuenta de YouTube el segundo concierto que ofrecieron en Lima, Lars Ulrich, uno de los líderes de la banda Metallica, decidió recordar su paso por el Perú publicando algunas fotografías de su visita a Machu Picchu.

“Hace seis años, durante nuestra visita en la gira “Metallica By Request”, tocamos una de las listas de reproducción más únicas y sin dudas más recientes... todas las canciones elegidas por nuestra familia Peruanallitica”, escribió el músico nacido en 1963 en Dinamarca.

El baterista indicó que se quedó impactado por la belleza del santuario histórico. “Tan pocas fotos del concierto... y algunas fotos adicionales de nuestro increíble espectáculo en Machu Picchu al día siguiente”, finalizó.

La publicación tiene más de 60 mil ‘likes’ por parte de todos sus seguidores en el mundo. “Espero que regresen pronto”, “Perú es muy bello”, “Lo mejor de Sudamérica”, “Grandes fotos. Regresen por tercera vez”, se puede leer en la publicación de Ulrich.

Como se recuerda, el segundo concierto en Perú tuvo lugar en el 20 de marzo de 2014 en el Estadio Nacional como parte de la gira “By Request”. Para muchos seguidores de la banda, el concierto en Perú tuvo el ‘set list’ más “brutal” de todo el tour.

Esta fue la lista da canciones con las que Metallica hizo vibrar al público peruano:

1. Master of Puppets

2. One

3. Seek and Destroy

4. Enter Sandman

5. Creping Death

6. Fade to Black

7. Battery

8. The Unforgiven

9. Orion

10. Ride the Lightning

11. Whiplash

12. The Four Horsemen

13. And Justice for All

14. Fight Fire with Fire

15. Welcome Home (Sanitarium)

16. Disposible Heroes

17. Hit the Lights

