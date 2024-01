¿Metallica tocó la canción de Pokémon en espectacular concierto? [VIDEO]

Un video del grupo Metallica interpretando el tema de Pokémon viene circulando en Facebook y ha generado la sensación entre los fanáticos de la agrupación y la serie.

El video fue publicado en Facebook por el usuario Golpe Baixo el pasado miércoles y hasta el momento cuenta con nada más ni nada menos que 50 893 "Me gusta", más de 51 mil comentarios y ha sido reproducido más de 8 millones de veces.

Pero, ¿Metallica tocó el tema de la serie Pokemón en un concierto?. Aunque muchos quisieran que fuera verdad, lo cierto es que se trata de un montaje. Incluso muchos lo dudaron por un momento de esto.

Según HSB Noticias, este no es el primer montaje creado por la página. Otras de sus creaciones incluyen a la banda Slipknot interpretando ‘Livin’ la vida loca’ de Ricky Martin y otro en el que System of a Down toca ‘Dança do Vampiro’ del grupo Axé Bahía.

PARODIA DE POKÉMON GO

¡No lo vas a creer! Aunque este juego no está disponible a nivel nacional, un canal de YouTube ha creado un nuevo video en el que parodia cómo sería jugar Pokémon Go en Perú.

Se trata del popular canal de YouTube de nombre DeBarrio, que recientemente ha creado un video en el que se puede ver cómo sería jugar Pokémon Go a nivel nacional.

Y aunque hace unos días se estuvo especulando la posible disponibilidad de Pokémon Go en el Perú, esto ha sido descartado tras no tener una versión oficial de la aplicación.

El video ha logrado superar las 200 mil vistas en apenas un día de haber sido publicado en YouTube. ¡Aquí pueden ver la última producción de DeBarrio!

