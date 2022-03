El hijo de Christian Domínguez y Karla Tarazona celebró su cumpleaños número siete el último sábado 26 de marzo y la conductora de televisión no dudó en organizarle una espectacular fiesta. En la celebración estuvieron presentes sus hermanos mayores, familiares y Rafael Fernández. Sin embargo, el famoso cumbiambero habría sido el gran ausente.

Es que el cantante habría preferido asistir al cumpleaños de un familiar de Pamela Franco, tal como se vio en unas imágenes que posteó la líder de “Puro Sentimiento” en Instagram. Pero esto fue desmentido por la propia Karla Tarazona, quien aseguro que Domínguez le realizará otra fiesta al pequeño Valentino en su hogar.

¿Qué dijo ‘Metiche’ sobre la ausencia de Christian Domínguez?

Las explicaciones de Karla Tarazona no habrían sido suficientes para su compañero de conducción Kurt Villavicencio, quien no pudo evitar comentar y soltar su venenosa lengua contra Christian Domínguez.

“A mí me parece muy extraño que, aunque sea el señor Christian Domínguez no haya podido ir diez minutos a acercarse personalmente a saludar a su hijo, ¿qué estaba haciendo en la tarde? ¿trabajando estaba? No sé si es una fiesta infantil o de adultos, estaba con su pequeña y su actual pareja Pamela Franco disfrutando, mientras que Karla Tarazona le celebraba a su hijo el cumpleaños en La Molina”. cuestionó el popular “Metiche”.

“El señor Christian Domínguez fue al cumpleaños de un familiar, pero estaba ahí, ¿por qué ni siquiera le preguntó a Karla Tarazona? tenía tiempo, no había chamba con la Gran Orquesta (...) Ahora, pero Karla, no apareció ni cinco minutos a tocar la puerta, pero sí en una fiesta infantil. Aunque sea el más pobre va a ver a su hijo en su cumpleaños y le lleva una bolsa con frutita”, agregó muy indignado.

