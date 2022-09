Fuertes declaraciones. Kurt Villavicencio, más conocido en el mundo de la farándula como ‘Metiche’, no dudó en enviarle un radical y tajante mensaje a Leonard León, quien apareció en sus redes sociales para hablar sobre el empresario.

Como se recuerda, la conductora de ‘D’Mañana’ denunció penalmente al cumbiambero por no asumir la deuda por pensión de alimentos de sus dos hijos, la cual ascenderían a S/ 80 mil soles.

“Karla tiene trabajo, está en la radio y en la televisión, pero en algún momento esos chicos van a necesitar un seguro médico. Dios no quiera, le pasa algo más fuerte y Karla no va a tener para cubrirlo. Ojo, hablo de los hijos de Leonard León, ¿qué va a pasar si nadie te puede ayudar porque no cumple?”, comenzó diciendo el presentador.

“Acaba de viajar a Europa para hacer presentaciones. Cuando tú vas, tú no cobras lo mismo que acá, no es un privadito, es un concierto en un local público que lo están promocionando desde el mes de junio”, agregó.

En ese sentido, Adriana Quevedo también intervino al respecto. “¿Tan mal iba? Y por último, dejando de lado lo monetario y lo sentimental, el irlos a ver. Imagínate. Llega de Europa en estos momentos, sus hijos están pasando por un momento complicado”, expresó.

“Me imagino que Leonard tendrá que tomar cartas en el asunto, he visto un Christian Domínguez llorando y casi implorándole a Leonard León que vaya a ver a sus dos hijos mayores”, sentenció Metiche.

