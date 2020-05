Por algo le dicen “La Tesorito”. Ese codiciado sobrenombre no es solo una etiqueta que le llegó por azar a Laura León, se lo ganó por mérito propio. Ella tiene la fórmula de la eterna juventud, que para muchos, es el tesoro más preciado y lo presume sin demasiado aspaviento.

“Me conservo bien comiendo todo lo que se me antoja, pero solo la mitad. Pero en realidad, los artistas que amamos nuestro trabajo nos conservamos bien, gracias a Dios. Amo a mi público y eso me mantiene saludable”, dice a OJO la actriz y cantante mexicana al tratar de justitificar esa belleza que no se extingue.

La estrella de clásicos de las telenovelas como “El premio mayor”, también está convencida que hay que reinventarse. Para estar acorde con los nuevos tiempos, grabó su propia versión de “Tusa” de Karol G que estrenó en un festival de música electrónica, en el que miles de jóvenes la aplaudieron como un ídolo.

SIGUE VIGENTE

“Todo empezó con la invitación de un fan para que grabara ese tema, yo te soy sincera no lo había escuchado. Luego me invitaron a un festival de música muy grande para estrenarlo y la acogida de los jóvenes fue impresionante. Ha sido todo un éxito mi versión con toques de cumbia y urbano”, dice León.

-Tus canciones siempre han funcionado a nivel popular...

Debo agradecer a mis telenovelas que me han abierto las puertas del mundo, una cosa me llevo a la otra.

-Se extrañan esos personajes tuyos, intensos, de mucha empatía con la gente.

Se han producido cambios muy grandes dentro de la industria que han derivado a otros contenidos. Pero de alguna manera los que amamos nuestra carrera, seguimos trabajando y vigentes.

-Entre “El premio mayor” y “Dos mujeres y un camino”, a las actuales historias de narcos y chicas de la mafia, hay mucha diferencia.

Qué te puedo decir, creo que de repente hacen historias muy sangrientas y desagradables porque funcionan, tienen éxito. Para mí, son producciones muy fuertes sobre todo para los niños, para el público del hogar, la señora, la familia.

ALEJADA DE LA TV

- Hace ocho años que no grabas telenovelas. ¿A qué se debe?

A que todo hubo un cambio muy grande dentro de mi empresa (Televisa) Y bueno corazón, nosotros estamos esperando. Cuando me llegue la oportunidad empezamos nuevamente. Ya no se están haciendo muchas telenovelas, entonces yo me concreto en hacer mis giras, cantando con la orquesta, mis coros y mis bailarines.

- Pero no te faltarán ofertas para otras plataformas.

Claro, precisamente cuando acabé todo esto de la pandemia debo empezar a grabar una serie para Netflix. No puedo dar detalles pero se supone que empezaríamos en tres meses.

-¿En la televisión has hecho algún proyecto por obligación?

No, mi amor, ni antes, ni ahora, necesidad gracias a Dios no tengo. Lo que trabajo y lo que hago, lo hago por amor y porque me gusta el personaje.

-¿Y has puesto límites a tu carrera? ¿Una fecha de retiro?

No, mi vida ¿Por qué? Amo mi carrera , el espectáculo que ofrezco es muy bonito, es digno para todo el público, llevo los temas que siempre el público quiere. Nunca me he puesto límites gracias a Dios.

-¿En asuntos del corazón cómo va Laura León?

No estoy sola, tengo un gran compañero, una persona linda que me hace feliz y me hace sonreír todo el tiempo.

Ojo al dato

“El premio mayor”, “Dos mujeres y un camino”, “Mujeres engañadas”, son algunos de sus éxitos en el mundo de las telenovelas.