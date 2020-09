Mi Pobre Angelito: Mira cómo uno de los ladrones revivió esta divertida escena [VIDEO]

"Mi Pobre Angelito" filmada en 1990 tiene una escena imposible de olvidar y esta es cuando el pequeño ‘Kevin’, interpretada en ese entonce por el actor Macaulay Culkin, le puso una tarántula en la cara de Daniel Stern, quien dio vida al ladrón ‘Marv’.

En ese entonces, el actor Daniel Stern tuvo que soportar el temor hacia los arácnidos, en especial cuando como parte del guión tuvo que gritar al tenerlo en el rostro. Según cuenta el protagonista, tenía miedo de asustar al animal mientras filmaba la escena.

Hoy, 26 años después de haber filmado esta escena, el actor Daniel Stern, quien dio vida al ladrón ‘Marv’ en "Mi Pobre Angelito", revivió ese episodio al encontrar un arácnido peludo en su casa. Ante ello no dudó en filmar el momento con el apoyo de su esposa.

Tras ver al animal dentro de un balde, el actor estadounidense no dudó en soltar un alarido, muy parecido al que hizo durante la película navideña que es un clásico a fin de año. Finalmente, Daniel Stern se despidió con una sonrisa.

ENSAYO DE THIRLLER

Pese a ya no estar entre nosotros, Michael Jackson sigue haciendo noticia e incluso puede convertirse en tendencia en las redes sociales. En esta oportunidad un video inédito de uno de sus ensayos con su equipo de bailarines fue revelado vía Facebook y no paso minutos para convertirse en viral.

El video fue publicado por la cuenta de Facebook @gurimedonho hace un mes pero recién empezó a ser compartido por los fans de Michael Jackson que lo siguen recordando pese a haber fallecido el 25 de junio de 2009.

El material subido a Facebook se trata de uno de los ensayos de baile para una de sus grandes éxitos: "Thriller" y data de 1982.

Con los meses, esta coreografía fue protagonizada por Michael Jackson y sus bailarines en un videoclip, el mismo que es uno de los más vistos en la historia y en donde se le ve al cantante con una chaqueta roja, bailando con él solo sabía hacerlo y finalmente termina convirtiéndose en uno más de los muertos vivientes.

En este video inédito, se ve a un Michael Jackson muy concentrado en aprender todos los pasos de baile y repitiendo una y otra vez para lograr la perfección.

El material ha sido reproducido más de 4,7 millones de veces, tiene más de 6 mil comentarios y más de 24 reacciones entre "Me gusta", "Me encanta" y "Me sorprende".

"Mi Pobre Angelito": Este es el tremendo error en película que rompe las redes sociales [VIDEO]

Michael Jackson: Publican video inédito de uno de sus ensayos de "Thriller" [VIDEO]

Michael Jackson quería casarse con Emma Watson...¡cuando era niña!