​¿Michael Jackson está vivo? El selfie de su hija Paris que desconcierta a todos [VIDEO]

Hace más de siete años que Michael Jackson falleció, pero aún sigue siendo noticia. Esta vez, un selfie de su hija Paris Jackson ha despertado la polémica y de paso una teoría conspirativa: ¿El rey del pop nunca murió y sigue vivo?

En la imagen que Paris Jackson colgó en su cuenta de Instagram se le observa a ella sonriente y tranquila en lo que parece ser un viaje en solitario. Sin embargo en la parte trasera del auto en el que va se observa una extraña sombra. La verdad no es clara, pero algunos hasta dicen poder distinguir el rostro de Michael Jackson bajo una gorra y un montón de ropa.

A partir de ahí se reavivó la teoría de que Michael Jackson fingió su muerte para alejarse de los escándalos que lo aquejaban y llevar una tranquila vida lejos del acoso mediático. De paso, evadir las denuncias de pederastía en su contra.

El punto es que la cuestionada imagen publicada por Paris Jakcson ya fue eliminada de su cuenta de Instagram. "¿Quién más está en el coche? ¿Es Michael Jackson?", eran algunos de los comentarios en la publicación que dio la vuelta al mundo.

Paris Jackson, de 18 años de edad, se hizo hace poco un tatuaje como homenaje a su padre. En su brazo se puede leer la inscripción “Queen of My Heart” (reina de mi corazón) con la letra del mismo Michael Jackson.

Michael Jackson falleció el 25 de junio de 2009 a consecuencia de una sobredosis de Propofol y benzodiazepinas administrada por su médico personal, Conrad Murray, acusado de haberlo matado y condenado por homicidio involuntario.

ENSAYOS DE TRILLER

Pese a ya no estar entre nosotros, Michael Jackson sigue haciendo noticia e incluso puede convertirse en tendencia en las redes sociales. En esta oportunidad un video inédito de uno de sus ensayos con su equipo de bailarines fue revelado vía Facebook y no paso minutos para convertirse en viral.

El video fue publicado por la cuenta de Facebook @gurimedonho hace un mes pero recién empezó a ser compartido por los fans de Michael Jackson que lo siguen recordando pese a haber fallecido el 25 de junio de 2009.

El material subido a Facebook se trata de uno de los ensayos de baile para una de sus grandes éxitos: "Thriller" y data de 1982.

Con los meses, esta coreografía fue protagonizada por Michael Jackson y sus bailarines en un videoclip, el mismo que es uno de los más vistos en la historia y en donde se le ve al cantante con una chaqueta roja, bailando con él solo sabía hacerlo y finalmente termina convirtiéndose en uno más de los muertos vivientes.

En este video inédito, se ve a un Michael Jackson muy concentrado en aprender todos los pasos de baile y repitiendo una y otra vez para lograr la perfección.

El material ha sido reproducido más de 4,7 millones de veces, tiene más de 6 mil comentarios y más de 24 reacciones entre "Me gusta", "Me encanta" y "Me sorprende".

Michael Jackson: Publican video inédito de uno de sus ensayos de "Thriller"

