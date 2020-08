La integrante de “Esto es Guerra”, Micheille Soifer, se animó a responderle con todo a Magaly Medina, quien en reiteradas ocasiones ha cuestionado el radical cambio físico que viene teniendo la guerrera tras haber bajado cerca de 26 kilos por su operación de la manga gástrica.

Recordemos que la popular ‘Urraca’ calificó de “poco saludable” y hasta dejó entrever que ‘Michi’ podría caer en la anorexia por el excesivo peso que ha perdido. Sin embargo, la cantante no se quedó callada.

“Más que afectarme, es como yo me siento. Honestamente extraño mi derrier y mis piernas, es la verdad, pero me siento muy bien así, necesitaba hacer ese cambio porque afectaba mi salud”, comenzó diciendo.

“Yo creo que hay personas malintencionadas que no tienen nada que decir, que criticar. Hay una persona que tiene voz a nivel nacional, habla y dice: ‘ella está a punto de la anorexia’ y eso me parece irresponsable, porque si hay gente que sufre de anorexia. Hay una realidad así y no puede ser tan irresponsable de salir a decir cosas así, incluso me parece que hay poca ética profesional. Hay un cambio, pero no por eso quiere decir que esté desnutrida y todo lo que me han dicho”, manifestó.

Micheille Soifer le responde a Magaly Medina - Ojo

TE PUEDE INTERESAR