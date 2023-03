En una reciente entrevista online, Micheille Soifer confesó haber sido la ‘sugar mami de varias de sus exparejas y Magaly Medina no dudó en recordarle que ella lo reveló primero, pero la ‘ex chica reality’, salía a defender a sus “carga carteras”.

“Ya aprendí, no volvería a mantener a un hombre, nunca más”, fue esta la declaración de Micheille Soifer que desató la lengua de Magaly Medina: “No escupas al cielo que en la cara te cae, le ha costado bastantes años y novios aprender porque el último era el principito, le puso un restaurante y salía a defenderlo porque lo tratábamos de mantenido”.

La ‘urraca’ afirmó que para que un hombre logre ser mantenido por una mujer, debe encontrar un común denominador en ellas, el mismo que compartiría Micheille Soifer: “Se aprovechan de mujeres necesitadas de afecto, que no se quieren, que tiene la autoestima en el suelo, que por más que pasean su belleza por todo lado, cuando llegan a su casa no se sienten ni buenas ni deseadas ni valiosas y por eso es que pasan estas situaciones y repiten el patrón y allí siguiente novio también tienen que darle casa y comida”.

No contenta con haber dejado en el suelo a Micheille Soifer, Magaly recordó que la ‘exchica reality’ tenía discursos de mujer empoderada cuando no lo era: “Esa realidad de mujeres no empoderadas, porque son mujeres que trabajan de sol a sol para darles a ellos para que se mantengan, es ser una sugar y también es no valorarse”.

