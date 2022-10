Sin miedo a nada. Kevin Blow estuvo enlazado desde República Dominicana con el programa de Magaly Medina, donde sorprendió a propios y extraños al revelar pasajes inéditos de su relación sentimental con Micheille Soifer.

Y es que el extranjero reveló cómo se enteró de las comprometedoras conversaciones en redes sociales entre la cantante y personajes del medio como, Jefferson Farfán y Josimar Fidel. Asimismo, se refirió a agresiones físicas que habría sufrido por parte de la popular ‘Michi’.

En ese sentido, el dominicano fue consultado sobre la popular ‘Urraca’ sobre por qué no terminaba su relación con la exchica reality, si ya habían episodios de violencia física y verbal entre ellos dos.

“Si las discusiones eran tan fuertes, intensas, con maltrato físico y psicológico, porque me imagino que así como ella te insultaba, tú también le respondías verbalmente, ¿por qué no se separaban?”, le preguntó la conductora.

“Claro, me imagino que todos se preguntan lo mismo. Ahí en el video que les envíe, porque es más largo, me dijo tú estás terminando conmigo pero yo no contigo. Quizá no tengo evidencia de eso, pero yo me fui en varias ocasiones y ella me fue a buscar para pedirme perdón, me rogaba”, señaló Kevin Blow.

“Cuando acabó todo, yo ya no podía perdonar todo, avanzar así... Me dije a mi mismo, que si terminaba con ella como otras veces y me quedaba en el Perú, ella me iba a volver a buscar, por eso decido venirme a República Dominicana por un tiempo, y ahora me reencontré y decidí quedarme aquí”, finalizó.

