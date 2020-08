Michelle Soifer se encuentra en el ojo de la tormenta pública hace algunas semanas por las innumerables críticas que ha recibido debido a la excesiva pérdida de peso que habría tenido luego de realizarse la operación de la manga gástrica. Y es que su médico de cabecera, Raul Layme, reveló que la chica reality habría tenido una complicación con la cirugía.

“Lo que pasó fue un eventualidad que pasa con el 1% de pacientes que se someten a cirugías de manga gástrica. Es la torsión de la manga, es decir, cuando tiende a girar sobre su propio eje. Esto provoca al paciente una intolerancia a los sólidos, es decir, el paciente no puede consumir sólidos”, reveló el especialista.

Por su parte, la también cantante decidió pronunciarse al respecto frente a las cámaras de “América Espectáculos” y confesó que pese a que tuvo dicha complicación post operatoria, se siente en su mejor momento.

“Se me dobló la manga, eso le pasa a uno en un millón, me pasó, no sé por qué, pero le puede pasar a cualquiera, es por eso que bajé tan rápido y tanto. Pero igual estoy contenta, tomando mis vitaminas y siguiendo las indicaciones de los médicos”, manifestó la popular ‘Michi’.

Asimismo, la integrante de ‘Esto es Guerra’ confesó que ya subió un par de kilos y que seguirá así hasta llegar a su peso ideal. “Ya subí dos kilos y medio, pero poco a poco. Yo estoy feliz como estoy. Si el doctor me dice, tengo que hacerlo, pero me siento espectacular”, expresó.

Micheille Soifer cuenta sobre la complicación de su operación - Ojo

TE PUEDE INTERESAR