Este 3 de diciembre de 2022, Micheille Soifer anunció que será la telonera del concierto de Mike Bahía y Greeicy, el cual se realizará en el Estadio Nacional de Lima el próximo miércoles 7 de diciembre de 2022.

Antes del anuncio, Micheille Soifer sorprendió a propios y extraños con un fuerte mensaje: “La gente es una basura!!!! Pero algún día se morderán la lengua”, escribió en Instagram Stories.

Después, la artista contó que pasó por momentos difíciles, pero dio la buena noticia: “Primero quería disculparme por haber estado desaparecida por tantos días, he estado pasando por muchas cosas buenas y algunas no tan buenas, entonces me he sentido muy presionada esta semana, pero este mensaje es para darles una buena noticia”.

“Hace unos días colgué esta foto cuando asistí al concierto de Bad Bunny, y en esa foto yo puse que lo que pasó por mi mente fue que algún día yo estaría en ese escenario con tanta gente como en este concierto, seguiré trabajando duro sin importar el obstáculo porque todo lo que vale la pena cuesta”, dijo Micheille Soifer.

“Me quedé con esta imagen grabada en mi cabeza, en mi mente todo el tiempo y quería anunciarles que este miércoles 7 estaré en el Estadio Nacional como telonera para el concierto de Greysi y Mike Bahía, y la verdad me siento muy contenta”, señaló.

Además, Micheille Soifer prometió que algún día no será telonera, sino que ella dará un concierto propio: “Quería compartir con ustedes esa noticia tan bonita, decirles que tengo unas personas cerca a mí que confían mucho, que me apoyan, que están viendo cada detalle para que esto salga bien. Sé que no es mi concierto, sé que estoy cantando para abrir el concierto de alguien, pero sé que en algún momento yo voy a tener mi propio concierto y voy a poder llevarles el show que tanto deseo”.

“Gracias por esta oportunidad, yo creo que para todo artista el sueño más grande es cantar en el Estadio Nacional”, concluyó.

Fuente: Instagram Micheille Soifer

