Desde su nuevo spa, Micheille Soifer se conectó a América Hoy, y se sometió a las preguntas de los conductores Ethel Pozo y Renzo Schuller. Sobre su relación con Giuseppe Benigni, ella dijo: “Hace un tiempo atrás, nosotros tomamos la decisión de no exponer nada, de mantener en privado la relación, las cosas que vivíamos, que pasábamos, más por el bien de él, que por el mío, porque yo no quería que sigan diciendo que él se hace un nombre por mí", señaló.

"A Giuseppe le tengo un cariño inmenso y yo sé que él va a lograr toda sus metas, y lo voy a apoyar siempre, no quiere decir que porque no postee algo de él o no postee fotos con él le estoy dando la espalda, al contrario, estoy tratando de que él se desarrolle solo para que más tarde no digan que él es algo por Micheille Soifer”, añadió.

“YO NO SOY LA RESPONSABLE”

Sobre las lágrimas de Giuseppe, Micheille contó: “Si él quiere exponerse en un lado sentimental, vulnerable, llorando en sus redes sociales, es una decisión que él toma, yo no soy la responsable de eso, yo tampoco le puedo prohibir las cosas que él pueda postear. El día que pasó eso yo le dije, ‘es que todo lo van a relacionar con nosotros, conmigo’, un poco como que no entendió, porque él es nuevo en este medio televisivo, y para él puede estar normal, pero, para mí, que ya tengo muchos años y que toda la vida sigo viviendo lo mismo, llega un punto en que no quieres vivir eso y quieres algo diferente”. Además, en otro momento de la entrevista, ella dijo sobre el mismo punto: “Efectivamente, él se puso sentimental porque hace mucho no ve a su papi, quien estaba delicado de salud, no tienen nada que ver esas lágrimas con mi persona”.

Ante la pregunta de Ethel Pozo, “¿Giuseppe está haciendo vida de soltero?”, Soifer respondió: “No lo sé...La verdad, Ethel, no tengo idea, normalmente tú sabes que yo hago mis seguimientos, pero ya no estoy en ese modo, he madurado, ya no soy la Michi de antes que vivía celosa, ahora soy una mujer empresaria, preocupada por su trabajo y por su futuro, por su música”.

Además, Ethel Pozo comentó sobre ella: “Estás completa y feliz sola, y si alguien viene a acompañarte, en buena hora, pero tú estás feliz, no necesitas a nadie, estás inaugurando salón...”. Y ante esto, Micheille dijo: “Yo estoy tranquila, estoy muy bien, estoy muy contenta, muy contenta con todo”.

También, Micheille contó que hace unos días terminó en la comisaría porque detectó que un carro la estaba siguiendo. “Hace como cuatro o cinco noches terminé en la comisaría porque había un carro siguiéndome por cuarenta minutos, desde que salí del canal, y para mí fue terrible, porque yo puedo entender que de otros programas quieran grabar, quieran tener sus ampays, pero fue terrible porque no era prensa, era gente que me estaba siguiendo... Bajé para ver quién estaba en ese carro y se dio a la fuga, fue terrible, fui a la comisaría, presenté mi denuncia y ya está en investigación”, añadió.