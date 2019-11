Luego de que Christian Domínguez no se presentara en “El show después del show”, pese a que se había comprometido, muchas figuras de América Televisión salieron a defender a Ethel Pozo, conductora del programa.

Una de ella es la productora, Michelle Alexander quien dio con palo al cantante por “mentir”.

“Las personas tienen que honrar su palabra y si asumes un compromiso, tienes que cumplir y no mentir. Si no quieres, no vas, pero no tienes que mentir y decir que vas a ir. Eso no es profesional ni lo hace una persona respetable”, dijo, según diario Trome.

Como se recuerda, el tema estalló porque Magaly Medina “echó” a Christian Domínguez y reveló habría preferido ir al programa “En boca de todos": ”Si no fue es porque no le dio la gana. Pero hay otro otro motivo para haber dejado plantado a este programa cuya productora le pertenece a Gisela Valcárcel (...) No va a ir, porque horas después, el programa “En boca de todos”, que es de la productora Mariana Ramírez del Villar, productora enfrentada con la productora de Gisela Valcárcel, ha anunciado que el lunes Christian Domínguez estará en “En boca de todos”.