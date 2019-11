La productora Michelle Alexander fue consultada si tomará en cuenta al cantante de cumbia, Christian Domínguez, para sus próximas telenovelas o producciones nacionales.

Aunque ya se había rumoreado que la expareja de Isabel Acevedo no sería parte de algún nuevo elenco, nadie se esperaba la respuesta de la reconocida productora.

“No, porque está bien feo. Tendría que ser un contrato con algunos puntos para que no mire a ninguna de sus compañeras", dijo entre risas.

Aunque lo dijo a tono de burla, Michelle Alexander se puso seria y prosiguió:

"Por ahora no, pero sí lo he visto bien flaco, feo. Está horrible. Se ha jalado la cara, se ha operado los párpados, creo. Pero más allá del chiste, por ahora no tengo ningún plan con él, no hay personaje para él, no me provoca tampoco”, detalló.

Recordó, además, que cuando ha trabajado con Domínguez en las series “Mi amor, el guachimán” o “Néctar, en el cielo”, el cumbiambero respetó la casa.

“Ha respetado la casa, y no ha tenido ninguna sacada de vuelta”, comentó.

La productora peruana estrena este 13 de noviembre la nueva ficción de Del barrio, “Chapa tu combi”.