Michelle Soifer alista demanda por información sobre red de mercadeo: "No estoy estafando a nadie"

Luego que el programa 'Mujeres al mando' informara a través de economistas y marketeros que la red de mercadeo a largo plazo se convierte en una estafa. Michelle Soifer salió al frente asegurando que alista demanda contra dicho programa de Latina.

"Yo no estoy estafando a nadie. Jamás lo haría ni lo he hecho. Sí he tomado acción legal con mis abogados porque esos medios no van a manchar mi imagen", dijo la exintegrante de 'EEG' para los medios.

Mario Hart, Christian Domínguez, Korina Rivadeneira y la popular 'Michi' están dentro de esta misma red de mercadeo, que no es respaldado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

Así lo dio a conocer la misma Institución al advertir a los usuarios a tener cuidado con las empresas que prometen generar ganancias de manera inmediata.