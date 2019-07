Michelle Soifer anuncia que "está soltera" con polémico mensaje │VÍDEO

Michelle Soifer anunció, en 'Las reinas del show', que está completamente soltera luego que, hace algunas semanas asegurara que la relación amorosa con Kevin Blow estaba un tanto dañada por las declaraciones de Erick Sabater y Coto Hernández en 'El valor de la verdad'.

La conductora Gisela Valcárcel ni bien inicio el programa le preguntó a 'Michi' si es que estaba soltera, sin imaginar la respuesta de la exchica reality, quien se encuentra en 'Las reinas del show' como co-conductora.

"Gise, ¿me estás preguntando a mí?", dijo entre risas Michelle. "¿Hace cuánto que no te pegas una amanecida?", volvió a preguntar Gisela. "Hace como tres años (...) No sé si notas algo en mis manos, ya no hay anillo, por lo tanto tampoco hay (...) Ahí no más la dejamos, después te lo voy a contar todo", respondió Soifer en vivo.

La popular 'Solcito' mostró su mano sin el anillo con una sonrisa en el rostro, dejando entrever que la soltería le asienta mejor que nunca. Recordemos que, Kevin Blow le dio un anillo de compromiso a inicios del 2018, sin embargo, ahora se encuentra en República Dominicana alejado de las cámaras.

Con este mensaje, Michelle Soifer confirma oficialmente su ruptura amorosa con Kevin Blow, después de casi tres años de relación con el dominicano.