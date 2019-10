Michelle Soifer compartió un misterioso mensaje en sus redes sociales donde recordó que ha soportado el “precio de la fama” durante 11 años, por lo que ya sería momento de “volar”.

“Esta fue la primera vez que bailé en la pista después de 5 meses de estar fuera de tv. Me sentí muy nerviosa pero una vez que comenzó la música lo disfruté tanto... y hoy sigo haciendo lo que más me gusta y para lo que nací, la música”, escribió la ex chicas reality.

En esa misma publicación, Michelle Soifer aseguró que ya dio suficiente en este país, pero que nunca logrará tener una vida privada: “Quizá sea mala en algunas cosas, pero en lo mío soy buena. Y siento que en mi país ya di lo suficiente. Llevo 11 años trabajando en televisión, entreteniendo a las personas que me siguen y aguantando el llamado “precio de la fama”. Creo que logré muchas cosas lindas durante todo este tiempo. Y es hora de volar”, precisó.

Lo confirma

En entrevista con América Espectáculos, Michelle Soifer confirmó que en efecto buscará nuevas oportunidades en 2020.

“Siento que ya di suficiente aquí en mi país y sí me gustaría abrirme camino por otros lados. Me gusta mucho todo lo que he hecho pero creo que este cuerpito no resiste para más”, señaló.

En ese sentido, Michelle Soifer dejó entrever que en Perú no será feliz, por lo que buscará otra vida en el exterior. “Más que el talento, hay otras cosas que prevalecen que es el chisme, el morbo y creo que mantener mi vida privada en secreto, jamás lo lograré, y yo en algún momento voy a querer ser feliz”, comentó.

“Es momento de lanzarse a la piscina, el que no arriesga no gana. Estoy en momento para hacerlo”, agregó.