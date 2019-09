El exnovio de Michelle Soifer, Kevin Blow, reveló que el cantante salsero, Josimar le confesó su amor a la chalaca.

Todo ocurrió a través de un chat por Instagram donde Josimar, quien estaba con su aún esposa, le dice a Michelle Soifer que estaba enamorado de ella.

"Me dio su celular para postearle algo, y veo un chat con Josimar, él se mandó con todo y le dijo "tú me gustas mucho". Esperé que ella me cuente pero ella nunca lo cuadró", contó Kevin Blow.

El dominicano mostró el chat de Josimar en el que se lee lo siguiente: