Giuseppe Benignini reveló que ya piensa en matrimonio con Michelle Soifer pese a que iniciaron su relación hace pocos meses.

Según el modelo venezolano, la participante de Esto es guerra reúne todas las “cualidades”:

“Yo creo que Michelle cumple muchas cualidades que a mí me tienen loco (...) quisiera más adelante estar con ella bien, casarme y tener una familia”, explicó el popular “Principito”.

Sobre el apelativo “carga carteras”, que personajes como Rodrigo González o Magaly Medina han utilizado para calificar a Giuseppe Benignini, el novio de Michelle aseguró que no le molesta, ya que él lo hace porque es un “caballero”.

“La gente habla porque nunca han tenido una persona que haga eso. Cargarle la cartera, ayudarle con las maletas, ayudarla con sus cosas no te hace ser un “carga carteras”, más bien te hace ser un caballero, ayudar a tu novia. Es mi novia, yo la voy a ayudar. Que hablen, que sigan diciendo, por eso no voy a dejar de ser caballero”, explicó.

“Lo he hecho con muchas personas que no son nada mío, ahora imagínate con ella que es mi novia. Normal, no me afecta en nada”, agregó.

El venezolano asistió a la campaña de prevención de cáncer de cuello uterino y comentó que pronto viajará al extranjero para trabajar.

“Todo tiene que ser en silencio y después van a saber de qué se trata”, dijo al respecto.

Sin embargo, Michelle Soifer no lo acompañaría a este viaje. “Si hay la posibilidad de ir con ella, mejor porque voy acompañado. Pero creo que en este viaje voy a ir solo porque es una cuestión de trabajo más importante y seria, igual Michelle no puede ahorita por el programa”, explicó.

Giuseppe Benignini sobre burlas de Rodrigo González - diario ojo

Video: Marisol Mayta | Tomás Chávez

VIDEOS RECOMENDADOS

Mónica Cabrejos sobre salida del Zorro Zupe - diario Ojo

TE PUEDE INTERESAR