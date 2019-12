Tras el fuerte enfrentamiento entre la ex conductora Tilsa Lozano y la modelo Olinda Castañeda por el presunto triángulo amoroso que se habría generado con el luchador Jackson Mora, han salido a la luz pública muchas críticas en contra de la ex vengadora.

Sin embargo, sin que nadie se lo espere, la cantante, Michelle Soifer, no dudó en salir en defensa de la popular 'Tili”, asegurando que se trata de una mujer espectacular.

“La verdad no te puedo hablar mal de una persona, pero Tilsa sabe y no le tiene que hacer caso a ese tipo de cosas. No puedes saber como te va ir con alguien, tampoco tenemos un scanner para ver por completo a la persona con que salimos”, expresó a El Popular.

También hizo hincapié en que no mantiene una amistad con Tilsa, pero que no tiene reparo en expresar lo que piensa sobre el tema.

“Desde esa vez que tuvimos algunas discrepancias nos saludamos solo de lejos. No es que trato de congraciarme con ella, simplemente es la realidad, más allá de los comentarios críticos que haya tenido hacia mí sobre mi pareja. No hay forma de comparar todas las cosas que hizo Tilsa con la otra chica, no hay punto de comparación”, agregó.

Asimismo, la participante de “El dúo perfecto” lamentó los duros calificativos que vienen utilizando para referirse a Tilsa Lozano.

“Que Tilsa no haga caso, la tipa es espectacular. Pienso que Tilsa está en su mejor momento y tiene un trabajo muy bueno como jurado del mejor programa de canto y baile que hay en nuestra televisión”, confirmó decidida.

