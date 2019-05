Michelle Soifer envía contundente mensaje: "Dejaré que las autoridades decidan el final de cada quien"

Cansada de todo lo que dicen de ella, Michelle Soifer salió al frente para enviar un contundente mensaje.

Hace poco, su expareja Erick Sabater se sentó en el sillón rojo de "El Valor de la Verdad" y contó detalles desconocidos de su exrelación. Además, se conoció que la exguerrera tendría deudas de más de 99 mil soles con los bancos.

Sin embargo, hasta ahora Michelle Soifer se había mantenido callada, sin embargo, a través de su cuenta de Instagram, se lanzó con un fuerte mensaje.

"Es que no notan que la única verdad es la mía porque solamente se trata de mi vida. Y es una pena que una persona que no tenga nada que hablar de su vida porque sencillamente no importa, tenga que hablar de la mía. No sé han preguntado cuál es la verdad? De todo?", escribió.

Seguidamente, añadió: "Es mi honra la que está en tela de juicio! Por lo tanto dejaré que las autoridades decidan el final de cada quién! Solo deben ser todos responsables de sus acciones y sus palabras!".

