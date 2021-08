La cantante Michelle Soifer acaba de asumir un nuevo reto. Se trata que la conducción de un nuevo reality que saldrá por Latina y se graba en Turquía.

Ella se mostró feliz porque el proyecto “El Poder del Amor” lo realizará junto a Rafael Cardozo. “Es una nueva propuesta, es algo fresco y juvenil que la gente disfrutará de lo más lindo que es el amor”, respondió para El Popular.

Justo sobre este punto, Michelle Soifer dijo no estar buscando el amor por este momento. “No, yo estoy feliz enfocada en mi carrera. Más rica que nunca. No es momento. Cuando me llegue el amor se darán cuenta, por ahora hay tanto que hacer que no podemos desenfocarnos”.

Por otro lado, Michelle Soifer descartó participar en un reality como tal porque ya se encuentra en otra faceta.

“Ya mi etapa de participar pasó. Ahora estamos en otra faceta con humildad y aprendiendo de los mejores siempre. Y con mi dupla felices porque somos una nueva generación de conductores que tiene la oportunidad de crecer”, sentenció.

