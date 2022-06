Michelle Soifer llora al encontrarse con Erick sabater y le dice todo esto [VIDEO]

Michelle Soifer y Erick Sabater se volvieron a ver las caras luego que le pusieron a su relación sentimental. El modelo dejó en claro que la cantante es una gran persona y que la admira mucho, pero que por ahora no retomaran su romance.

"Llegó el momento donde lamentablemente tuve que tomar una decisión, poniendo en una balanza todo por la salud de ella y la mía. Hoy en día no terminamos mal, no es un tema de infidelidad o maltrato. Hay respeto. Ella lo intentó mucho pero no fue lo suficiente", declaró el ex integrante de Esto Es Guerra.

Además, Michelle Soifer contó que tiene pensado en viajar a México porque "tengo unos buenos proyectos, pero tendría que irme tres años y lo estoy viendo. Vamos a volver a la Michelle de antes: primero yo, segundo yo y tercero yo".

"Este hombre no me ama, entonces yo guardaré mis sentimientos en un cajón y pronto se hongueará y pronto vendrá alguien que me ame como tiene que ser", agregó Michelle Soifer. Ello no le gustó mucho al modelo que contestó que "esto no es un juego para mí, es un tema delicado porque me afectó muchas cosas".

Michelle Soifer también mencionó que no le molesta que su ex pareja ahora esté viviendo con 'Coto' Hernandez, pues ella se siente feliz sola en su casa. "Me encanta vivir sola, disfruto de mi casa", expresó la ex integrante de Combate.

Además, Michelle Soifer manifestó que Erick no es el amor de su vida y que ahora este está ocupado con los "amiguitos". Luego de ello, la modelo comenzó a llorar y le reclamó al dominicano por haberla abandonado y que por eso se muestra tan fría con él.

ERICK SABATER Y SU CONFESIÓN

Por su parte, Erick Sabater le confesó a Michelle Soiferque ya no siente lo mismo: "Habla mucho de que te vas a cansar, que siempre vas a estar detrás de mí. Pero te voy a decir algo, yo si tomé una decisión en su momento fue porque cada día que me levantaba trataba de hacerla sentir como la mejor mujer del mundo, como una reina, y lamentablemente ella no aprovechó eso, dejó que la relación se cansara, y hoy en día mi corazón ha estado muy maltratado, es la verdad, no siento lo mismo, definitivamente gracias por hacerlo ahora y no aprovecharlo hace un tiempo atrás, por no manejar la situación de otra manera", sostuvo el dominicano.

















