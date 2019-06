Michelle Soifer, Mario Hart y Korina lanzan red de mercadeo pero sería una estafa, según economista

Michelle Soifer, Mario Hart y su novia Korina Rivadeneira se han juntado para emprender un nuevo negocio, pero que sería cuestionado por muchos, ya que es una red de mercadeo que pide que te inscribes con montos exorbitantes y, supuestamente, con esa inversión podrían ganar más de 25 mil dólares mensuales.

Los chicos reality citan a sus seguidores a través de Instagram, les explican cómo funciona la red de mercadeo y aseguran que no tiene por qué vender un producto, debido a que al inscribirse son parte de la 'Bolsa de valores'.

Para matricularte debes tener 225 dólares y mensualmente 160 dólares. Es decir, en moneda peruana necesitas 1300 soles. Además, explican que por cada tres invitados ganas 37 dólares semanales, y si no llevas a nadie, pues no te devuelven la inversión.

¿Dinero fácil o una estafa?

El economista, Eduardo Recoba, explicó en 'Mujeres al mando' que las redes de mercadeo a largo es una estafa. "A largo plazo no ganas dinero, a largo plazo puede generar estafas, se pueden llevar tu dinero y te puedes quedar con el mínimo de tu capital, pero por lo general se llevan el capital", comentó.

"Es una estructura piramidal, las redes de mercadeo son estructuras piramidales, de lo que se trata es de acopiar participantes que aporten una cantidad de dinero y a cambio de ello, te dan productos o activos financieros", explicó.

"La idea es llevar muchas personas para tener ganancias, si no cumples con esa cuota, pierdes. No tienes posibilidad de reclamo porque no hay una Superintendencia de Banca, no hay nadie a quien tú puedas recurrir (...) Nadie está blindando tus fondos", sostuvo.

Christian Domínguez también decidió involucrarse en esta red de mercadeo y así lo mostró Michelle Soifer en su cuenta de Instagram.