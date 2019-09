Michelle Soifer se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. La popular ‘Michi’ no solo se encuentra desarrollándose en su faceta como co-conductora junto a Gisela Valcárcel, también está participando en el reality de la “Señito”, donde mostrará su talento para el canto, baile y actuación.

Aunque recientemente finalizó su relación con Kevin Blow, la chica reality está muy emocionada con Giuseppe Benignini, un modelo venezolano de 23 años, con quien no duda en mostrarse públicamente.

En una entrevista reciente para diario Trome, Michelle Soifer también habló de peso, un aspecto que llegó a atormentarle durante mucho tiempo. Incluso, reveló que se sentía mal cada que la llamaban “Peppa Pig”.

“Me sentí mal cuando me decían ‘Peppa Pig’, ‘gorda’, ‘chanchito’, pero una vez más me rescaté y dije: ‘¿Qué le pasa a la gente?’ Si yo estoy buenaza, me veo rica”, declaró.

Además, contó que subió varios kilos, y que por salud debe bajar, pero no para sentirse sexy. “Subí 20 kilos porque seguí un método anticonceptivo que cambió mi metabolismo. Sé que aún debo bajar de peso por mi salud, pero no para verme sexy, creo que una mujer es sexy cuando se siente segura”, agregó.

Por otra parte, Michelle Soifer confesó que ya no sería amiga de Sheyla Rojas, y es que la televisión te cambia y aleja de las personas.

“Con Sheyla hace mucho tiempo que no hablo, desde que fue a grabar una nota en mi restaurante ‘Kpikua Burgers’ hace seis meses, siempre le escribo para decirle ‘amiga, aquí estoy’, porque la veo en el ‘ojo de la tormenta’, pero creo que la amistad se acabó”, manifestó.

Sobre Angie Arizaga y Nicola Porcella dijo: “es muy delicado hablar de ese tema. Lo único que quiero para Angie, a quien adoro, es que por su tranquilidad continúe con la ayuda profesional que está recibiendo. Con Nicola igual, lo quiero mucho”.